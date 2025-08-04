Медведев про «Зенит» – позор российского футбола»: «Бессмысленная и тупая кричалка. Пускай меры наказаний принимают соответствующие органы»
Александр Медведев назвал «тупой» кричалку про «Зенит».
Ранее появилась информация, что РФС планирует ввести фиксированный штраф на сумму 10 тысяч рублей за каждый случай скандирования болельщиками кричалки «Зенит» – позор российского футбола».
«Давайте начнем с того, что эта кричалка бессмысленная и тупая, а по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказаний за это принимают соответствующие органы», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
