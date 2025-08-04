Медведев про «Зенит» – позор российского футбола»: «Бессмысленная и тупая кричалка. Пускай меры наказаний принимают соответствующие органы»

Александр Медведев назвал «тупой» кричалку про «Зенит».

Ранее появилась информация , что РФС планирует ввести фиксированный штраф на сумму 10 тысяч рублей за каждый случай скандирования болельщиками кричалки «Зенит» – позор российского футбола».

«Давайте начнем с того, что эта кричалка бессмысленная и тупая, а по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказаний за это принимают соответствующие органы», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .

