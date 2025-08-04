  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев про «Зенит» – позор российского футбола»: «Бессмысленная и тупая кричалка. Пускай меры наказаний принимают соответствующие органы»
215

Медведев про «Зенит» – позор российского футбола»: «Бессмысленная и тупая кричалка. Пускай меры наказаний принимают соответствующие органы»

Александр Медведев назвал «тупой» кричалку про «Зенит».

Ранее появилась информация, что РФС планирует ввести фиксированный штраф на сумму 10 тысяч рублей за каждый случай скандирования болельщиками кричалки «Зенит» – позор российского футбола».

«Давайте начнем с того, что эта кричалка бессмысленная и тупая, а по поводу стоимости штрафа скажу так: пускай меры наказаний за это принимают соответствующие органы», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
logoАлександр Медведев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
РФС введет отдельный штраф за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» – по 10 000 рублей за каждый случай скандирования («Mash на спорте»)
3964 августа, 10:24
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»
1744 августа, 09:23
Главные новости
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
11 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
743 минуты назад
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
1249 минут назад
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
5455 минут назад
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
29сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
37сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
68сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
15сегодня, 16:39
Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)
42сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму», «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве»
414 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
118 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
720 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1026 минут назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
127 минут назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14
«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)
5сегодня, 16:59
Матч «Пари НН» – «Ростов» в Кубке пройдет в Саранске. Игру перенесли из Екатеринбурга
13сегодня, 16:15
ЦСКА и «Краснодар» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команд в матчах 3-го тура РПЛ
19сегодня, 15:30