РФС введет отдельный штраф за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» – по 10 000 рублей за каждый случай скандирования («Mash на спорте»)
РФС введет отдельный штраф за оскорбительную кричалку о «Зените».
Как сообщает «Mash на спорте», РФС планирует ввести фиксированный штраф на сумму 10 тысяч рублей за каждый случай скандирования болельщиками заряда «Зенит» – позор российского футбола». Отмечается, что ранее КДК РФС рассматривал не все эпизоды, а клубы получали штрафы за плохое поведение фанатов в целом.
Сообщается, что первым оштрафованным за кричалку о «Зените» клубом станет «Ахмат» – соответствующее решение будет принято на заседании КДК 7 августа. Остальные клубы будут наказывать до тех пор, пока кричалку не перестанут использовать на стадионах.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Mash на спорте»
