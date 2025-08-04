Семак о игре Соболева с ЦСКА: «Проявил себя хорошо, только еще бы реализовал моментик. Отличился только с пенальти, к сожалению. Мы только за, если он будет больше забивать и чаще играть»

Сергей Семак оценил игру Александра Соболева против ЦСКА.

«Зенит» принимал армейцев в 3-м туре Мир РПЛ (1:1). Соболев вышел на поле на 63-й минуте. Форвард петербуржцев сравнял счет ударом с пенальти.

– Перед матчем на пресс-конференции на базе вы объясняли выбор в пользу Матео Кассьерры тем, что он выходит и забивает. Сегодня Матео не забил, а вышел Александр Соболев, у него сразу же было минимум два опасных момента сходу, гол с пенальти. По такой логике, получается, теперь Соболев получит место в старте?

– Возможно. Он проявил себя сегодня хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него еще было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть, хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать еще один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо.

Посмотрим на то, как пройдет наша тренировочная неделя, и уже будем принимать решение, кто будет играть, исходя из соперника, нашего состояния, и перед матчем примем решение.

– Сергей Богданович, в продолжение вопроса по Соболеву. Как определялось в моменте, что называется, кто будет бить пенальти? Были ли какие-то еще варианты, или Саша на тот момент был единственным? И по нему же вопрос: надеетесь ли вы, что эта игра – это перелом, который он внес сегодня в матч, станет отправной точкой для перелома всей его карьеры в «Зените»?

– Мы только будем за, если он будет больше забивать и чаще играть. Хотя и концовку прошлого чемпионата он очень хорошо провел, на хорошем уровне, сегодняшний матч провел хорошо. Моменты были, посмотрим.

Хорошо, что, выходя на замену, он показывал хорошую игру по качеству. Только еще бы реализовал моментик (улыбается). А по пенальти – у нас есть группа игроков, которые являются пенальтистами. С того состава, кто выходил, больше Андрей Мостовой у нас штатный пенальтист. В группе игроков, которые были на тот момент, у нас Саша Соболев, который бьет пенальти. Я думаю, это логично, что именно он его пробил, – сказал главный тренер «Зенита ».