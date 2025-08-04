  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак о игре Соболева с ЦСКА: «Проявил себя хорошо, только еще бы реализовал моментик. Отличился только с пенальти, к сожалению. Мы только за, если он будет больше забивать и чаще играть»
14

Семак о игре Соболева с ЦСКА: «Проявил себя хорошо, только еще бы реализовал моментик. Отличился только с пенальти, к сожалению. Мы только за, если он будет больше забивать и чаще играть»

Сергей Семак оценил игру Александра Соболева против ЦСКА.

«Зенит» принимал армейцев в 3-м туре Мир РПЛ (1:1). Соболев вышел на поле на 63-й минуте. Форвард петербуржцев сравнял счет ударом с пенальти. 

Перед матчем на пресс-конференции на базе вы объясняли выбор в пользу Матео Кассьерры тем, что он выходит и забивает. Сегодня Матео не забил, а вышел Александр Соболев, у него сразу же было минимум два опасных момента сходу, гол с пенальти. По такой логике, получается, теперь Соболев получит место в старте?

– Возможно. Он проявил себя сегодня хорошо. К сожалению, забил только с пенальти, у него еще было несколько моментов: в штангу попал с линии вратарской, головой два раза опасно бил. То есть, хорошее давление, но, как я уже сказал, реализовать еще один мяч с игры хотя бы, которого бы хватило для победы, не получилось. А так сыграл сегодня хорошо.

Посмотрим на то, как пройдет наша тренировочная неделя, и уже будем принимать решение, кто будет играть, исходя из соперника, нашего состояния, и перед матчем примем решение.

Сергей Богданович, в продолжение вопроса по Соболеву. Как определялось в моменте, что называется, кто будет бить пенальти? Были ли какие-то еще варианты, или Саша на тот момент был единственным? И по нему же вопрос: надеетесь ли вы, что эта игра – это перелом, который он внес сегодня в матч, станет отправной точкой для перелома всей его карьеры в «Зените»?

– Мы только будем за, если он будет больше забивать и чаще играть. Хотя и концовку прошлого чемпионата он очень хорошо провел, на хорошем уровне, сегодняшний матч провел хорошо. Моменты были, посмотрим.

Хорошо, что, выходя на замену, он показывал хорошую игру по качеству. Только еще бы реализовал моментик (улыбается). А по пенальти – у нас есть группа игроков, которые являются пенальтистами. С того состава, кто выходил, больше Андрей Мостовой у нас штатный пенальтист. В группе игроков, которые были на тот момент, у нас Саша Соболев, который бьет пенальти. Я думаю, это логично, что именно он его пробил, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoМатео Кассьерра
logoСергей Семак
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев про 1:1 с ЦСКА: «Зенит» в последние 30 минут включился и был командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно. Это потерянные два очка»
193 августа, 19:57
Семак о Латышонке: «Ошибок не допускает, но что не выручает – пока так, к сожалению. В прошлом году больше выручал»
1003 августа, 19:43
«Зенит» доминировал. Если бы добавили еще 5-7 минут, он бы забил второй. ЦСКА отбивался как мог». Радченко о ничьей на «Газпром Арене»
883 августа, 19:31
Главные новости
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
1040 минут назад
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
4546 минут назад
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
2756 минут назад
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
37сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
64сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
15сегодня, 16:39
Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)
42сегодня, 16:37
Аль-Хелайфи – игрокам «ПСЖ»: «Нужно стремиться выиграть все. Все захотят обыграть нас, ведь мы чемпионы Европы»
17сегодня, 16:30
«Вильярреал» объявил о переходе Парти. Экс-полузащитник «Арсенала» обвиняется в 5 изнасилованиях
9сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
2 минуты назад
Товарищеские матчи. «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму», «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве»
35 минут назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с расизмом и дискриминацией.
19 минут назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
711 минут назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
1017 минут назадLive
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
118 минут назад
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
155 минут назадФото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14
«Бенфика» хотела арендовать Антони, «МЮ» предпочитает продажу вингера. Бразилец хочет вернуться в «Бетис», но клуб считает его слишком дорогим (Goal)
5сегодня, 16:59
Матч «Пари НН» – «Ростов» в Кубке пройдет в Саранске. Игру перенесли из Екатеринбурга
13сегодня, 16:15