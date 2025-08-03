  • Спортс
  Соболев про 1:1 с ЦСКА: «Зенит» в последние 30 минут включился и был командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно. Это потерянные два очка»
19

Соболев про 1:1 с ЦСКА: «Зенит» в последние 30 минут включился и был командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно. Это потерянные два очка»

Александр Соболев считает, что «Зенит» превосходил ЦСКА в конце матча.

– Если говорить про последние 30 минут, то, наверное, это потерянные два очка. Я считаю, что мы должны были побеждать. Если мы берем отрезок из последних 30 минут, то и у меня были моменты, и у ЦСКА был момент. Как будто мы играли лучше последние 30 минут, и все было для того, чтобы победить.

– После матча первого тура против «Ростова» Андрей Мостовой нам признался, что вместе с вами перед выходом на замену обсуждал некую тактику. Если не секрет, сейчас у вас было что-то такое?

– На этот раз Мостового я менял. А так… Просто мысли были в голове: помочь команде добыть очки и сделать все, что от меня зависит.

В принципе, как я уже говорил, в первом тайме нам как будто не хватало страсти, азарта, агрессии. ЦСКА был агрессивнее, больше бил. Как будто этого чуть не хватало.

И вроде в последние 30 минут мы включились и были командой, которая бьется за чемпионство. За такую игру не стыдно, – сказал форвард.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
