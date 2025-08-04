Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»

Данил Круговой считает, что игра «Зенита» не изменилась после его ухода в ЦСКА.

В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1).

– Изменился ли «Зенит»?

– Нет, стиль игры остался такой же, просто добавились игроки с еще более высоким качеством. Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Сезон будет интересный.

– Играть против них так же сложно?

– Взламывать оборону стало, наверное, чуть-чуть легче, – сказал защитник ЦСКА.