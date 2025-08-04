Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
Данил Круговой считает, что игра «Зенита» не изменилась после его ухода в ЦСКА.
В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1).
– Изменился ли «Зенит»?
– Нет, стиль игры остался такой же, просто добавились игроки с еще более высоким качеством. Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Сезон будет интересный.
– Играть против них так же сложно?
– Взламывать оборону стало, наверное, чуть-чуть легче, – сказал защитник ЦСКА.
