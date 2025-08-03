Челестини об 11-метровом в матче с «Зенитом»: «Круговой не зацепил Мантуана, мне кажется – в эпизоде Данил все делал хорошо. Я не сказал, что это не пенальти»

Фабио Челестини высказался о пенальти в матче с «Зенитом» после фола Данила Кругового.

В 3-м туре Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1).

– Не помешало ли Круговому какое‑то волнение из‑за того, что он бывший игрок «Зенита»? Ведь он заработал пенальти на Мантуане и в одном голевом моменте не ударил сам, а отдал Мусаеву.

– Мне кажется, он его не зацепил. Я не сказал, что это не пенальти, не сказал, что он его ударил сзади.

В эпизоде он делал все хорошо – с намерением прервать [забег] соперника. Не видел в его действиях никакого сомнения. Не считаю, что это связано с какой‑то нервозностью. Это футбол, – сказал главный тренер ЦСКА.

Челестини про 1:1 с «Зенитом»: «О судействе давайте не будем. Результат хороший для ЦСКА, справедливый, мы играли против сильного соперника»