Масалитин о Зобнине в «Спартаке»: «Может, Станковича уберут через пару туров, а он будет игроком старта. Сейчас гастарбайтеров могут сократить, тогда Роман нужен будет»
Валерий Масалитин высказался о будущем Романа Зобнина в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что клуб не обсуждал с Зобниным продление контракта, который истекает летом 2026 года.
«Стоит ли «Спартаку» продлевать Зобнина? Чтобы ответить, нужно жить внутри команды. Может, еще пара туров – и Станковича уберут, а Зобнин будет игроком старта. Пока есть контракт, надо его дорабатывать.
Роману нужно проявить хорошие качества, чтобы оставаться в команде. Сейчас все идет к тому, что гастарбайтеров могут сократить (речь про лимит на легионеров – Спортс’‘). Поэтому Зобнин может и нужен будет», – заявил бывший нападающий «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
