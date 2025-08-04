Масалитин о Зобнине в «Спартаке»: «Может, Станковича уберут через пару туров, а он будет игроком старта. Сейчас гастарбайтеров могут сократить, тогда Роман нужен будет»

Валерий Масалитин высказался о будущем Романа Зобнина в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что клуб не обсуждал с Зобниным продление контракта, который истекает летом 2026 года.

«Стоит ли «Спартаку » продлевать Зобнина? Чтобы ответить, нужно жить внутри команды. Может, еще пара туров – и Станковича уберут, а Зобнин будет игроком старта. Пока есть контракт, надо его дорабатывать.

Роману нужно проявить хорошие качества, чтобы оставаться в команде. Сейчас все идет к тому, что гастарбайтеров могут сократить (речь про лимит на легионеров – Спортс’‘). Поэтому Зобнин может и нужен будет», – заявил бывший нападающий «Спартака».