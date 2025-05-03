11 россиян выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом» – впервые c 2002 года

«Локомотив» впервые в сезоне РПЛ выпустил 11 россиян в стартовом составе.

С первых минут игру 27-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом » начнут Митрюшкин , Ненахов , Сильянов , Морозов, Погостнов, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьев, Пиняев и Сарвели.

По данным телеграм-канала «Цифроскоп», в последний раз «Локомотив» выпускал 11 россиян в составе 16 марта 2002 года на игру с «Сатурном» (2:0).

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

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