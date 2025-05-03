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11 россиян выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом» – впервые c 2002 года

«Локомотив» впервые в сезоне РПЛ выпустил 11 россиян в стартовом составе.

С первых минут игру 27-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» начнут Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Морозов, Погостнов, Баринов, Тимофеев, Батраков, Воробьев, Пиняев и Сарвели.

По данным телеграм-канала «Цифроскоп», в последний раз «Локомотив» выпускал 11 россиян в составе 16 марта 2002 года на игру с «Сатурном» (2:0).

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» с одним игроком из России вышел на 2-й тайм с «Локомотивом» – вратарем Латышонком

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoЛокомотив
logoОренбург
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Баринов
logoЕгор Погостнов
logoАртем Тимофеев
logoВладислав Сарвели
logoЕвгений Морозов
logoСергей Пиняев
logoМаксим Ненахов
logoАлександр Сильянов
logoДмитрий Воробьев
logoАлексей Батраков
logoАнтон Митрюшкин
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