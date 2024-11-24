Форвард «Локо» Сарвели о 2:5: «Спартак» – такой же, как в первом круге, просто сегодня их день» 

Владислав Сарвели оценил поражение от «Спартака» (2:5) в Мир РПЛ.

«Тяжело сказать, что именно не получилось. Пропустили быстрые мячи. Не знаю, сложно что-то сказать, надо пересмотреть игру.

Была уверенность, что мы сможем как минимум отыграться. «Спартак » – такой же, как в первом круге (в 10-м туре железнодорожники обыграли красно-белых со счетом 3:1 – Спортс”), просто сегодня их день.

Неплохо сыграл? У меня только обида за поражение, только такие эмоции», – сказал нападающий «Локомотива ».