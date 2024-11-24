Форвард «Локо» Сарвели о 2:5: «Спартак» – такой же, как в первом круге, просто сегодня их день»
Владислав Сарвели оценил поражение от «Спартака» (2:5) в Мир РПЛ.
«Тяжело сказать, что именно не получилось. Пропустили быстрые мячи. Не знаю, сложно что-то сказать, надо пересмотреть игру.
Была уверенность, что мы сможем как минимум отыграться. «Спартак» – такой же, как в первом круге (в 10-м туре железнодорожники обыграли красно-белых со счетом 3:1 – Спортс”), просто сегодня их день.
Неплохо сыграл? У меня только обида за поражение, только такие эмоции», – сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости