Колуилл о финале КЧМ: «Никто не верил, что у «Челси» есть шанс остановить «ПСЖ» – это показалось неуважительным. Мы можем побороться за АПЛ и снова доказать всем, что они ошибались»

Ливай Колуилл заявил о недостатке уважения к «Челси» в прошедшем сезоне.

– В прошлом сезоне у нас, как и у многих команд, были взлеты и падения. Мы все еще были близки четверке сильнейших и ни на шаг не отставали от них. Что касается болельщиков, то мы действительно действовали сообща и просто старались. Когда это происходит, я чувствую, что что-то загорается, и вы просто побеждаете, побеждаете и побеждаете. Именно так было в Премьер-лиге, затем мы выиграли Лигу конференций и с таким настроем отправились на клубный чемпионат мира.

Но, похоже, никто не верил, что у нас есть хоть малейший шанс, даже в финале, и мне показалось, что это было очень неуважительно. Все вопросы перед игрой сводились к тому, что «вы не остановите «ПСЖ ». Я не жалуюсь. Это разожгло в нас огонь, и мы доказали всем, что они ошибались.

Складывается ощущение, что нас уважают немногие. Мы воспользовались этим и будем продолжать это делать. Теперь, когда мы стали чемпионами мира, все может измениться. Но мы выходим на матчи с чувством, что нам есть что доказывать. Это дает нам дополнительный один процент, который может иметь огромное значение.

– Как вы думаете, команды будут еще больше стремиться победить «Челси», чтобы можно было сказать, что они обыграли чемпионов мира?

– Определенно, но это неплохо. Они будут нас уважать. Но мы всегда должны быть начеку, должны настраиваться на победу в каждой игре. Мы чувствуем, что определенно можем побороться за АПЛ . У нас есть игроки из числа лучших, и мы очень рады предстоящему сезону, чтобы в очередной раз доказать, что люди ошибались, – сказал защитник «Челси ».