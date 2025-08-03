Парти перейдет в «Вильярреал» свободным агентом, контракт – на два года. Экс-хавбек «Арсенала» обвиняется в изнасиловании
Томас Парти близок к переходу в «Вильярреал».
32-летний полузащитник подпишет двухлетний контракт с испанским клубом, сообщает журналист The Athletic Давид Орнстейн.
Парти присоединится к команде на правах свободного агента. Его контракт с «Арсеналом» истек в конце июня.
Ганский полузащитник уже прошел медицинское обследование. Отмечается, что важным фактором выбора в пользу «Вильярреала» стало участие клуба в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.
Напомним, что Парти предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования двух женщин и сексуальному насилию в отношении третьей. Футболист предстанет перед судом 5 августа.
