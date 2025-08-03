Челестини о 5 очках в 3 турах: «Мне бы хотелось 9 очков. ЦСКА в начале процесса. Мы выиграли Суперкубок, победили «Ахмат», две ничьих на выезде – баланс хороший»
Фабио Челестини удовлетворен результатами ЦСКА на старте сезона.
Сегодня армейцы сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) в 3-м туре Мир РПЛ.
– Можно сказать, что это самый сложный эмоционально и содержательно матч для вас в России как для главного тренера?
– Команда соперника сильная и мощная. Личные качества ребят, которые они продемонстрировали, говорят о том, что мы на правильном пути, они не прятались, не отворачивались от мяча, играли в атаку. Первый тайм с «Локомотивом» в Москве тоже провели хорошо.
– Три тура позади, пять очков – нормально?
– Мне бы хотелось 9 очков. Мы в начале процесса. Мы выиграли Суперкубок, победили «Ахмат», были две ничьих на выезде, эта ничья тяжелая. Если мы посмотрим на результаты, то у нас хороший баланс, – сказал главный тренер ЦСКА.
