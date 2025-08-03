«Зенит» забил с пенальти в каждом из трех первых туров Мир РПЛ

«Зенит» получил право на пенальти в каждом из трех матчей с начала чемпионата.

Сегодня петербуржцы с точки сравняли счет в игре с ЦСКА в 3-м туре – 1:1. Отличился Александр Соболев. В матчах против «Ростова» (2:1) и «Рубина» (2:2) по голу с одиннадцатиметровой отметки забил полузащитник Андрей Мостовой . «Зенит» – ЦСКА. 1:1 – Соболев сравнял с пенальти! Онлайн-трансляция