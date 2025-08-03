У Соболева первый гол в сезоне РПЛ и второе результативное действие за два последних матча. Форвард «Зенита» забил ЦСКА с пенальти
Александр Соболев впервые забил в этом сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Зенита» реализовал пенальти, сравняв счет в матче 3-го тура с ЦСКА (1:1, второй тайм).
Это первое результативное действие 28-летнего форварда в РПЛ и второе в сезоне во всех турнирах. 30 июля в игре FONBET Кубка России против «Ахмата» (2:1) Соболев отметился голевой передачей.
Подробная статистика выступлений российского нападающего – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
