У Соболева первый гол в сезоне РПЛ и второе результативное действие за два последних матча. Форвард «Зенита» забил ЦСКА с пенальти

Александр Соболев впервые забил в этом сезоне Мир РПЛ.

Нападающий «Зенита » реализовал пенальти, сравняв счет в матче 3-го тура с ЦСКА (1:1, второй тайм).

Это первое результативное действие 28-летнего форварда в РПЛ и второе в сезоне во всех турнирах. 30 июля в игре FONBET Кубка России против «Ахмата» (2:1) Соболев отметился голевой передачей.

