Медведев об 11-метровом в матче с «Ахматом»: «Рука Соболева не оттопырена, не увеличивает площадь тела и не меняет направление мяча. По прежним разъяснениям – не пенальти»

Александр Медведев назвал спорным пенальти в ворота «Зенита» в Кубке России.

В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» обыграл «Ахмат» на выезде со счетом 2:1.

На 80-й минуте матча после подачи с углового в штрафной гостей мяч попал в руку Александру Соболеву в ходе борьбы с Абакаром Гаджиевым . Арбитр Михаил Черемных назначил пенальти после консультации с ВАР.

«Матчи «Зенита» в Грозном всегда складываются непросто. Вчера было очень хорошее начало – два быстрых гола. Все шло к завершению со счетом 2:0, но случился пенальти, который можно обсуждать.

Рука Соболева не отставлена, не выставлена, не оттопырена, не увеличивает площадь тела и не меняет направление движения мяча. Если верить прежним разъяснениям – не пенальти.

После этого оставалось 10 минут плюс добавленное время, и «Ахмат » пошел вперед с игроками, которые вышли на замену. Надо отметить, что Денис Адамов сыграл очень хорошо и спас команду в самом конце. Это непростая победа. Думаю, что дальше каждый матч и в чемпионате, и в Кубке будет непростым», – сказал председатель правления «Зенита ».