45 371 зритель пришел на игру «Зенит» – ЦСКА. Это самый посещаемый матч сезона

Игра «Зенита» с ЦСКА стала самой посещаемой в текущем сезоне на данный момент.

Встреча команд Сергея Семака и Фабио Челестини на «Газпром Арене » в 3-м туре Мир РПЛ привлекла 45 371 зрителя.

Это самая высокая посещаемость не только в нынешнем чемпионате России, но и с учетом матчей FONBET Кубка России и OLIMPBET Суперкубка России.