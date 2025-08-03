45 371 зритель пришел на игру «Зенит» – ЦСКА. Это самый посещаемый матч сезона
Игра «Зенита» с ЦСКА стала самой посещаемой в текущем сезоне на данный момент.
Встреча команд Сергея Семака и Фабио Челестини на «Газпром Арене» в 3-м туре Мир РПЛ привлекла 45 371 зрителя.
Это самая высокая посещаемость не только в нынешнем чемпионате России, но и с учетом матчей FONBET Кубка России и OLIMPBET Суперкубка России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
