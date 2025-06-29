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Клинсманн считает, что Алонсо не сможет заставить Мбаппе и Винисиуса защищаться: «Килиан уже не ребенок. Только команды с Месси могут обороняться вдесятером»

Юрген Клинсманн не уверен, что Килиана Мбаппе и Винисиуса заставят обороняться.

«Только команды, у которых есть Месси, могут себе позволить обороняться вдесятером. Даже «Реал» старается заставить Мбаппе и Винисиуса отрабатывать в обороне…

Думаю ли я, что у Хаби Алонсо это получится? Нет, если честно [смеется]. Мбаппе уже не ребенок, а Винисиус видит, что другие тоже особо не обороняются… И сам он тоже особо не старается.

Но это две сильные личности, которыми Хаби придется управлять, и я уверен, что команда найдет способ уравновесить все и извлечь из них максимум пользы.

В «ПСЖ», например, ничего не вышло за те два года с Неймаром, Мбаппе и Месси… В «Ривере» сейчас похожая ситуация с Мастантуоно. Его тоже стараются встроить в командный механизм, потому что в обороне он почти ничего не делает…

Но да, я согласен – Хаби будет очень непросто заставить этих двоих больше работать в защите», – сказал бывший нападающий сборной Германии. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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