Клинсманн считает, что Алонсо не сможет заставить Мбаппе и Винисиуса защищаться: «Килиан уже не ребенок. Только команды с Месси могут обороняться вдесятером»
«Только команды, у которых есть Месси, могут себе позволить обороняться вдесятером. Даже «Реал» старается заставить Мбаппе и Винисиуса отрабатывать в обороне…
Думаю ли я, что у Хаби Алонсо это получится? Нет, если честно [смеется]. Мбаппе уже не ребенок, а Винисиус видит, что другие тоже особо не обороняются… И сам он тоже особо не старается.
Но это две сильные личности, которыми Хаби придется управлять, и я уверен, что команда найдет способ уравновесить все и извлечь из них максимум пользы.
В «ПСЖ», например, ничего не вышло за те два года с Неймаром, Мбаппе и Месси… В «Ривере» сейчас похожая ситуация с Мастантуоно. Его тоже стараются встроить в командный механизм, потому что в обороне он почти ничего не делает…
Но да, я согласен – Хаби будет очень непросто заставить этих двоих больше работать в защите», – сказал бывший нападающий сборной Германии.