«Ньюкасл» готов улучшить предложение по Шешко. Ранее давали 75+5 млн евро, это соответствует запросам «Лейпцига»
«Ньюкасл» готов улучшить предложение по Беньямину Шешко.
По информации инсайдера Бена Джейкобса, клубы могут договориться, фиксированная плата уже соответствует оценке «Лейпцига».
При этом в субботу «Манчестер Юнайтед» также провел переговоры с «Лейпцигом». Оба клуба ждут решения Шешко, которое ожидается быстро.
Ранее стало известно, что «Ньюкасл» предложил 75 млн евро и еще 5 млн бонусов за нападающего, именно такую сумму требовал ранее «Лейпциг».
Шешко стал лучшим бомбардиром «Лейпцига» в сезоне-2024/25. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости