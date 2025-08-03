  • Спортс
«Ньюкасл» готов улучшить предложение по Шешко. Ранее давали 75+5 млн евро, это соответствует запросам «Лейпцига»

«Ньюкасл» готов улучшить предложение по Беньямину Шешко.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, клубы могут договориться, фиксированная плата уже соответствует оценке «Лейпцига».

При этом в субботу «Манчестер Юнайтед» также провел переговоры с «Лейпцигом». Оба клуба ждут решения Шешко, которое ожидается быстро.

Ранее стало известно, что «Ньюкасл» предложил 75 млн евро и еще 5 млн бонусов за нападающего, именно такую сумму требовал ранее «Лейпциг».

Шешко стал лучшим бомбардиром «Лейпцига» в сезоне-2024/25. Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
