Агент Шешко прибыл в Лейпциг. На форварда претендуют «МЮ» и «Ньюкасл»
Агент Беньямина Шешко прибыл в Лейпциг на фоне вероятного ухода форварда в другой клуб.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
На 22-летнего игрока «РБ Лейпциг» и сборной Словении претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
Ранее немецкий клуб отказался продать Шешко «сорокам» за 75+5 млн евро. Манкунианцы, в свою очередь, уведомили «Лейпциг», что тоже сделают официальное предложение.
С 13 голами Шешко стал лучшим бомбардиром «Лейпцига» в прошлом сезоне Бундеслиги.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости