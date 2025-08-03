  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны»: «У обоих совершенная. У «Зенита» нет поводов для зависти, спортивная зона для детей футболистов – ​просто топ!»
19

Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны»: «У обоих совершенная. У «Зенита» нет поводов для зависти, спортивная зона для детей футболистов – ​просто топ!»

Роман Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны».

– Роман, месяц назад вы стали игроком «Зенита». Поделитесь первыми впечатлениями о петербургском клубе.

– По правде говоря, больше всего меня сразу поразила красота города, а также инфраструктура на базе и на «Газпром Арене». На мировом уровне, думаю, она может считаться одной из лучших. Из тех, что я видел своими глазами, уж точно. Ну а спортивная зона для детей футболистов – ​это просто топ!

– Можно ли сравнить все это с «Барселоной»?

– Да, к счастью, у меня была возможность близко познакомиться с каталонским клубом, и я уверен – ​у «Зенита» нет поводов для зависти. Оба клуба имеют совершенную инфраструктуру, поэтому «Зенит» и произвел на меня большое впечатление, – сказал футболист петербургского клуба, поигравший в системе «Барсы».

Опубликовано: Sports
Источник: «ProЗенит»
logoРоман Вега
logoБарселона
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Вега: «Зенит» сегодня главный клуб в истории российского футбола. В Аргентине он очень хорошо известен трофеями и аргентинскими игроками»
712 августа, 13:28
«Петербург поразил красотой, чувствую себя в безопасности. По сравнению с Аргентиной здесь более спокойный ритм жизни». Защитник «Зенита» Вега о городе
1824 июля, 13:34
Семак о Жерсоне с «Ростовом»: «Его футбольный интеллект помогает – он действует абсолютно правильно, исходя из логики игры. Но в каких-то моментах нужно играть по-другому»
3524 июля, 11:05
Главные новости
Слот о гибели Жоты: «Это повлияло на каждого в «Ливерпуле», Диогу навсегда в наших сердцах. Горжусь силой и мужеством игроков, они сплотились в сложнейшей ситуации»
130 минут назад
«Реал» и Гонсало продлят контракт до 2030 года. Отступные форварда вырастут до 1 млрд евро (As)
745 минут назад
У ЦСКА и «Эстудиантеса» возникли разногласия по форме оплаты трансфера Паласиоса (Сесар Луис Мерло)
11сегодня, 17:50
«МЮ» хочет 50 млн фунтов за Гарначо. «Челси» уверен, что игрок желает перейти именно к ним
16сегодня, 17:44
Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»
82сегодня, 17:38
«Бавария» сделала запрос по Джексону. Форвард «Челси» также интересен «Ньюкаслу», его оценивают в 65 млн евро (Флориан Плеттенберг)
33сегодня, 17:28
Захарян тренируется с «Сосьедадом» в «почти нормальном» режиме. Хавбек надеется восстановиться к матчу с «Валенсией» в 1-м туре Ла Лиги (Marca)
41сегодня, 17:17
Иньиго расторгнет контракт с «Барсой» и перейдет в «Аль-Наср». Соглашение с саудовским клубом – по схеме «1+1» (Фабрицио Романо)
78сегодня, 17:11
«Вильярреал» о Парти и обвинении в изнасилованиях: «Игрок категорически отстаивает свою невиновность. Клуб признает презумпцию невиновности и ожидает решения правосудия»
2сегодня, 16:57
Решение о дисквалификации Писарского оставлено в силе, сообщил юрист форварда: «Теперь одна дорога – в CAS»
17сегодня, 16:39
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» Роналду против «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
57 минут назадLive
Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
712 минут назад
«Ливерпуль» готов сделать новое предложение по Исаку, если «Ньюкасл» согласится обсуждать трансфер. Форвард по-прежнему хочет перейти
216 минут назад
Скауты «МЮ» следили за защитником «Фиорентины» Комуццо. «Фиалки» оценивают его в 40 млн евро
232 минуты назад
«Фортуна» удивлена заявлением еврейской общины по поводу отказа от трансфера израильтянина Вейсмана. У клуба хорошие отношения с организацией, он поддерживает много проектов по борьбе с дискриминацией
352 минуты назад
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. ПАОК Чалова и Оздоева против «Вольфсберга», «Шахтер» в гостях у «Панатинаикоса»
754 минуты назадLive
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» в гостях у «Лозанны», «Шериф» против «Андрелехта»
11сегодня, 18:07Live
Кобель о влиянии КЧМ на предсезонку «Боруссии»: «Благодаря ему мы стали более сыгранными. В прошлом году отдыха было еще меньше из-за финала ЛЧ и Евро»
сегодня, 18:06
Джованни Симеоне перешел из «Наполи» в «Торино» на правах аренды с условным обязательством выкупа за 8 млн евро. Контракт по схеме «3+1»
2сегодня, 17:29Фото
Быстров о Заболотном: «Если «Спартаку» сейчас нужны игроки, которые только борются, значит, я ошибаюсь в их уровне. Тогда клуб становится сильным середнячком»
9сегодня, 17:14