Роман Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны».

– Роман, месяц назад вы стали игроком «Зенита». Поделитесь первыми впечатлениями о петербургском клубе.

– По правде говоря, больше всего меня сразу поразила красота города, а также инфраструктура на базе и на «Газпром Арене». На мировом уровне, думаю, она может считаться одной из лучших. Из тех, что я видел своими глазами, уж точно. Ну а спортивная зона для детей футболистов – ​это просто топ!

– Можно ли сравнить все это с «Барселоной»?

– Да, к счастью, у меня была возможность близко познакомиться с каталонским клубом, и я уверен – ​у «Зенита» нет поводов для зависти. Оба клуба имеют совершенную инфраструктуру, поэтому «Зенит» и произвел на меня большое впечатление, – сказал футболист петербургского клуба, поигравший в системе «Барсы».