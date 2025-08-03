Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны»: «У обоих совершенная. У «Зенита» нет поводов для зависти, спортивная зона для детей футболистов – просто топ!»
Роман Вега сравнил инфраструктуры «Зенита» и «Барселоны».
– Роман, месяц назад вы стали игроком «Зенита». Поделитесь первыми впечатлениями о петербургском клубе.
– По правде говоря, больше всего меня сразу поразила красота города, а также инфраструктура на базе и на «Газпром Арене». На мировом уровне, думаю, она может считаться одной из лучших. Из тех, что я видел своими глазами, уж точно. Ну а спортивная зона для детей футболистов – это просто топ!
– Можно ли сравнить все это с «Барселоной»?
– Да, к счастью, у меня была возможность близко познакомиться с каталонским клубом, и я уверен – у «Зенита» нет поводов для зависти. Оба клуба имеют совершенную инфраструктуру, поэтому «Зенит» и произвел на меня большое впечатление, – сказал футболист петербургского клуба, поигравший в системе «Барсы».
Опубликовано: Sports
Источник: «ProЗенит»
