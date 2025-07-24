Семак о Жерсоне с «Ростовом»: «Его футбольный интеллект помогает – он действует абсолютно правильно, исходя из логики игры. Но в каких-то моментах нужно играть по-другому»

Сергей Семак считает, что иногда Жерсон принимал неверные решения в первом матче.

Купленный за 25 млн евро хавбек впервые сыграл за «Зенит», выйдя на замену в матче с «Ростовом» (2:1) в 1-м туре Мир РПЛ .

– Вновь по поводу новичков. Вы сказали, что официальные игры – это отдельная история. Как вы оцените дебют Жерсона и Романа Веги? Все-таки первая официальная игра у него.

– У Жерсона хороший дебют получился. У Романа тоже неплохой дебют, но так сложилась игра, что здесь на первое место вышли единоборства, было очень много борьбы. И, естественно, Жерсону в таком матче было проще играть, чем Роману, который все-таки больше играет с мячом, быстро играет, хорошо играет на атаку. Но я повторю, что игра была более силовой, было много борьбы – игрокам более мощным было проще в этой игре.

– Сергей Богданович, по поводу Жерсона. Перед игрой с «Ростовом», вы сказали, что выйдет он в старте или нет, зависит от того, насколько он встроится, насколько поймет требования, насколько сможет найти взаимопонимание с партнерами. Тайм с «Ростовом» убедил вас в том, что он уже готов в стартовом составе выходить?

– Посмотрим. Подумаем, насколько он готов и в какой момент ему лучше выйти. Конечно, он только набирает форму. По вопросу взаимодействия в команде и требований… В каких-то моментах его футбольный интеллект ему помогает, потому что, даже не зная какие-то моменты, он действует абсолютно правильно, исходя из логики игры. Но в каких-то моментах все же нужно чуть-чуть играть по-другому. Я думаю, что это обычный процесс встраивания игрока в командную игру, – отметил главный тренер «Зенита ».