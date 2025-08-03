Маскерано о травме Месси: «Не очень серьезная, похоже – Лео испытывал не боль, а лишь дискомфорт»

Хавьер Маскерано считает, что Лионель Месси избежал серьезной травмы.

Форвард «Интер Майами» был заменен на 11-й минуте матча 2-го тура Кубка лиг с «Некаксой» (2:2, 5:4 по пен.).

«Лео почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Степень серьезности травмы узнаем только завтра.

Судя по всему, [с мышцей] что-то не так. Но повреждение, похоже, не очень серьезное – он испытывал не боль, а лишь дискомфорт», – сказал тренер «Интер Майами ».