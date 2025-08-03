  • Спортс
  • Голкипер «Пумас» Навас забил в свои ворота и был удален на 95-й минуте матча с «Атлантой» Миранчука
Голкипер «Пумас» Навас забил в свои ворота и был удален на 95-й минуте матча с «Атлантой» Миранчука

Кейлор Навас забил в свои ворота и был удален в игре с «Атлантой» (3:2).

На 35-й минуте матча 2-го тура Кубка лиг вратарь «Пумас» соорудил автогол после прострела хавбека гостей Сабы Лобжанидзе от лицевой.

На 95-й минуте 38-летний голкипер сборной Коста-Рики сбил соперника возле штрафной площади, прервав выход один на один, и получил прямую красную карточку.

Навас, выступавший ранее за «Реал» и «ПСЖ», перешел в мексиканский клуб в июле.

