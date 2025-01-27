Кейлор Навас: «Говорил с Месси перед переходом в «Ньюэллс Олд Бойз» – он мог сказать только хорошее. Знаю об истории клуба и легендах, которые здесь играли»

Кейлор Навас подтвердил, что говорил с Лионелем Месси о «Ньюэллс Олд Бойз».

Ранее бывший голкипер «Реала» и «ПСЖ» подписал с аргентинским клубом контракт до конца 2025 года.

«Я знал о клубе, его истории и легендах, которые играли здесь. Перед приездом я поговорил с Месси , и он мог сказать только хорошее.

Встреча была потрясающей, у меня мурашки побежали по коже. Я был наслышан о здешней атмосфере, но ощутить ее на собственном опыте – это совсем другое дело», – сказал Навас на презентации в качестве игрока «Ньюэллс Олд Бойз ».