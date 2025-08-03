Раков о 2-м месте «Крыльев»: «У нас была задача хорошо начать сезон. Хотим побеждать в каждом матче»
Вадим Раков оценил старт «Крыльев Советов» в текущем сезоне.
После 3 матчей самарцы с 7 очками занимают в РПЛ 2-е место. В 1-м туре Фонбет Кубка России «Крылья» обыграли в гостях «Краснодар» (2:1).
«У нас была задача хорошо начать сезон, мы с этим справились. Три победы и одна ничья. Хотим побеждать в каждом матче», — сказал нападающий «Крыльев Советов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
