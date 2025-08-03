Пименов считает, что Раков забьет 15 голов за сезон: «Я изначально был уверен в таком старте»

Руслан Пименов оценил лидерство Вадима Ракова среди бомбардиров Мир РПЛ.

У 20-летнего форварда «Крыльев Советов» 4 гола в 3 матчах. Права на игрока принадлежат «Локомотиву ».

«Я изначально был уверен в таком старте сезона от Вадима . Сколько он способен забить? 15 голов», — сказал замгендиректора «Крыльев Советов ».

4+1 за три матча – Раков из «Крыльев» сияет! Что нужно знать о 20-летнем таланте?