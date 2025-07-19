«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)
«Спартак» сделал улучшенное предложение «Торино» по защитнику Саулю Коко.
Красно-белые готовы заплатить итальянскому клубу 15 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов, сообщает Marca.
Коко предстоит принять решение о будущем в ближайшие дни. Им также интересуются в Катаре.
Коко выступает в за «Торино» с лета 2024-го. За это время принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами.
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