«Спартак» увеличил предложение по Коко из «Торино» до 15+2 млн евро (Marca)

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Торино» по защитнику Саулю Коко.

Красно-белые готовы заплатить итальянскому клубу 15 млн евро и еще 2 млн в виде бонусов, сообщает Marca.

Коко предстоит принять решение о будущем в ближайшие дни. Им также интересуются в Катаре.

Коко выступает в за «Торино » с лета 2024-го. За это время принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами.