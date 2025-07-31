Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»

Федерико Бернардески сравнил МЛС с европейской лигой.

Вингер играл за «Торонто » с 2022 года и этим летом покинул клуб в качестве свободного агента. Сейчас он представляет «Болонью».

«В плане физической подготовки между итальянским и американским чемпионатами разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях. Уверяю вас, с точки зрения физических показателей цифры не такие уж и разные.

Сравнивать [Серию А] с МЛС – это как сравнивать НБА с Евролигой », – сказал итальянец.