Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
Федерико Бернардески сравнил МЛС с европейской лигой.
Вингер играл за «Торонто» с 2022 года и этим летом покинул клуб в качестве свободного агента. Сейчас он представляет «Болонью».
«В плане физической подготовки между итальянским и американским чемпионатами разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях. Уверяю вас, с точки зрения физических показателей цифры не такие уж и разные.
Сравнивать [Серию А] с МЛС – это как сравнивать НБА с Евролигой», – сказал итальянец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Il Resto del Carlino
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