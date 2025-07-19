«Болонья» подписала Бернардески. Экс-вингер «Ювентуса» с 2022-го играл за «Торонто»

Федерико Бернардески вернулся в Серию А.

Известный по выступлениям за «Ювентус» и сборную Италии вингер присоединился к «Болонье» в качестве свободного агента.

По сведениям инсайдера Николо Скиры, контракт чемпиона Европы рассчитан на два сезона с опцией продления еще на один, зарплата – 1,8 млн евро в год.

С 2022 года Бернардески играл за «Торонто ». В МЛС он провел 87 игр и забил 24 гола. Подробно со статистикой Федерико можно ознакомиться здесь .

Фото: bolognafc.it