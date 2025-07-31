Жедсон за 20+7 млн евро – самая дорогая покупка в истории «Спартака». Ливай и Тил – в топ-3
Жедсон Фернандеш стал самым дорогостоящим приобретением в истории «Спартака».
Полузащитник был приобретен у «Бешикташа» за 20+7 млн евро.
Это рекордная сделка в истории московского клуба. Ранее первое место занимал Ливай Гарсия – 18,7 млн евро (по данным Transfermarkt).
Также в тройку входит купленный за 18 млн евро Гус Тил.
«Спартак» все-таки купил Жедсона – за 20+7 млн! Пришлось бить трансферный рекорд
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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