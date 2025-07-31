Камоцци про 27 млн за Жедсона: «Спартак» переплатил. Хороший игрок, но не тот, кто поведет к чемпионству»
Франко Камоцци считает, что «Спартак» переплатил за Жедсона Фернандеша.
Полузащитник «Бешикташа» переходит в «Спартак» за 27 миллионов евро.
– Не считаете ли вы 27 млн евро переплатой за Жедсона Фернандеша?
– Да, я действительно считаю это переплатой.
Это хороший игрок с качествами, но это не тот, кто поведет «Спартак» к чемпионству, и поэтому он не стоит таких денег, – сказал Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Odds.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости