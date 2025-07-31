Камоцци про 27 млн за Жедсона: «Спартак» переплатил. Хороший игрок, но не тот, кто поведет к чемпионству»

Франко Камоцци считает, что «Спартак» переплатил за Жедсона Фернандеша.

Полузащитник «Бешикташа » переходит в «Спартак» за 27 миллионов евро .

– Не считаете ли вы 27 млн евро переплатой за Жедсона Фернандеша?

– Да, я действительно считаю это переплатой.

Это хороший игрок с качествами, но это не тот, кто поведет «Спартак» к чемпионству, и поэтому он не стоит таких денег, – сказал Камоцци , бывший советник экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна .