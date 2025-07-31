Мостовой о Роше и «Аль-Джазире»: «Когда такие деньги предлагают, я бы умолял, чтобы меня отпустили – по такой жизни только они все решают. ЦСКА тоже грамотно поступил и заработал»
Александр Мостовой оценил возможный уход Виллиана Роши из ЦСКА.
Ранее сообщалось, что защитник перейдет в «Аль-Джазиру» за 5 млн евро. Клуб из ОАЭ предлагает бразильцу 2,8 млн евро в год.
«Когда такие деньги предлагают, я не просил, а умолял бы, чтобы меня отпустили. А что здесь такого? Это нормально. Жалко, конечно, потерять одного из звездных защитников чемпионата, но у всех жизнь одна.
Я давно говорю, что сейчас на первом месте у всех деньги. И правильно! По такой жизни только они все решают. Верно он сделал, что договорился и уезжает. ЦСКА тоже грамотно поступил. Может, если бы Роша остался, то ситуация в раздевалке ухудшилась. А тут и деньги заработали на нем», – сказал бывший футболист сборных СССР и России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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