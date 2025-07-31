«Флуминенсе» собирается предложить 8 млн евро за Нино, «Зенит» просит не менее 12 млн. Защитник хотел бы вернуться в Бразилию (RTI Esporte)

«Флуминенсе» планирует предложить «Зениту» 8 млн евро за Нино.

Ранее сообщалось , что бразильский клуб хочет вернуть защитника. Нино Мота выступал за бразильцев с 2019 по 2023 год, а затем переехал в Санкт-Петербург.

По данным RTI Esporte, игрок выразил заинтересованность в возвращении в Бразилию и намерен обсудить с руководством «Зенита » возможность своего ухода.

Утверждается, что «Зенит» сообщил «Флуминенсе », что не будет рассматривать предложения ниже 12 млн евро. Учитывая ситуацию и позицию самого Нино, бразильцы готовят предложение о покупке футболиста в размере 8 млн евро.

Кроме того, с защитником связывался «Васко да Гама», который уже вышел из переговоров, узнав о запрашиваемой петербуржцами сумме. Интерес к бразильцу также проявляет «Баия ». Клуб пока не связывался с футболистом, но рассматривает возможность сделать официальное предложение.