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  • Погибла Лаура Дальмайер, победы «Спартака», ЦСКА и «Зенита», золото России на ЧМ по плаванию, «Бавария» купила Диаса, Кузнецов может вернуться в СКА и другие новости
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Погибла Лаура Дальмайер, победы «Спартака», ЦСКА и «Зенита», золото России на ЧМ по плаванию, «Бавария» купила Диаса, Кузнецов может вернуться в СКА и другие новости

1. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана. Немка и ее напарница совершали восхождение на пик Лайла, но попали под камнепад 28 июля.

2. В 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ прошли очередные матчи. «Спартак» победил «Ростов» в гостях (2:0) с ассистом Антона Заболотного и заработанным им пенальти. ЦСКА обыграл «Локомотив» (2:1), Глебов забил и ассистировал Гайичу, Батраков реализовал пенальти. «Зенит» в Грозном был сильнее «Ахмата» (2:1), у Лусиано 1+1, Соболев сделал ассист и привез пенальти. Гол Агаларова на 80-й принес «Динамо» Махачкала победу над «Пари НН» (1:0). 

3. 🥇🥈 Плавание. Чемпионат мира-2025. Россия выиграла золото в комбинированной эстафете, Пригода взял серебро на 50 м брассом, Кожакин – 4-й. Кузина и Молчанов заняли 5-е место в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, победили итальянцы Пеллакани и Санторо.

Леон Маршан побил мировой рекорд Райана Лохте на 200 м комплексом, который держался 14 лет.

4. «Бавария» купила Луиса Диаса у «Ливерпуля» за 75 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года.

5. «Спартак» и Маркиньос продлили контракт до 2029 года.

А вот встреча Жедсона в аэропорту вышла неловкой, Зарема уже едко прокомментирровала эпизод.

6. Евгений Кузнецов, возможно, вернется в СКА. Форвард приехал в Петербург, «Куньлунь» не проявляет интереса, пишет «Матч ТВ».

7. Фехтование. Чемпионат мира. Егорян, Великая, Никитина и Михайлова проиграли сборной Китая в 1/8 финала командной сабли. Всего российские фехтовальщики завоевали три медали на чемпионате мира в Тбилиси: одно золото и два серебра.

8. ЦСКА продал Аббоса Файзуллаева в «Истанбул» за 7,5 млн евро.

9. Латвийский форвард «Дубая» Давис Бертанс отказался играть в Суперкубке Единой лиги ВТБ из-за участия российских клубов.

10. «Барселона» сообщит Ла Лиге, что тер Стеген пропустит 4 месяца – это может позволить клубу зарегистрировать новичка. Решение примет комиссия из трех врачей.

Кроме того, «Барса» заключила партнерское соглашение с ДР Конго на 44 млн евро за 4 года. Клуб разместит рекламный логотип на тренировочной форме.

11. IFAB одобрил ношение судьями нательных камер. ФИФА считает тесты на клубном чемпионате мира успешными.

12. «Интер Майами» обыграл «Атлас» (2:1) в матче Кубка лиг, Лионель Месси сделал две голевые передачи. «Атланта» уступила «Некаксе» (1:3), Алексей Миранчук забил.

13. БК «Зенит» подписал американского форварда Андре Роберсона.

14. Собака укусила за гениталии хавбека «Ариса» Карлеса Переса, когда он пытался разнять драку своего пса. Воспитанник «Барсы», арендованный у «Сельты», госпитализирован.

Цитаты дня.

Федорищев о заявлениях про коррупцию в судействе: «Я пойду до конца, отвечу за то, что сказал. Нельзя давать ни малейшего шанса гадости, грязи и коррупции. Перед собой я честен»

Игорь Семшов: «Сейчас «Зенит» популярнее, а «Спартак» чуть-чуть отстал. Но если брать всю историю, то красно-белые стоят чуть выше»

Жезуш о Роналду: «В Португалии не осознают его значимость. Здесь люди ждут по 8–9 часов, чтобы его увидеть и сфотографироваться – поразительно»

Губерниев о том, как «Спартак» встретил Жедсона в аэропорту: «Позор. Это агент под прикрытием, человек, который закон нарушает? Все это от комплексов»

Линекер о Месси: «Лучший игрок в истории. Впечатляет, что можно быть еще на уровень выше некоторых действительно великих – Кройффа, Зидана, Роналду»

Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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