Миранчук забил 5-й гол в сезоне – «Некаксе» в матче Кубка лиг. «Атланта» проиграла игру 1:3

Алексей Миранчук забил пятый гол в этом сезоне.

«Атланта », за которую выступает россиянин, проиграла мексиканской «Некаксе» (1:3) в первом матче группового этапа Кубка лиг.

Алексей Миранчук забил гол на 28-й минуте игры. Это его пятый гол в сезоне с учетом четырех мячей, забитых в сезоне МЛС .

Против «Некаксы» полузащитник появился в стартовом составе и провел полный матч.

В общей сложности хавбек забил 5 голов и сделал 3 передачи в 25 матчах сезона во всех турнирах. Его статистику можно посмотреть здесь .