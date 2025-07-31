Миранчук забил 5-й гол в сезоне – «Некаксе» в матче Кубка лиг. «Атланта» проиграла игру 1:3
Алексей Миранчук забил пятый гол в этом сезоне.
«Атланта», за которую выступает россиянин, проиграла мексиканской «Некаксе» (1:3) в первом матче группового этапа Кубка лиг.
Алексей Миранчук забил гол на 28-й минуте игры. Это его пятый гол в сезоне с учетом четырех мячей, забитых в сезоне МЛС.
Против «Некаксы» полузащитник появился в стартовом составе и провел полный матч.
В общей сложности хавбек забил 5 голов и сделал 3 передачи в 25 матчах сезона во всех турнирах. Его статистику можно посмотреть здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости