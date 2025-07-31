Месси сделал 2 передачи в матче Кубка лиг против «Атласа». Форвард «Интер Майами» набрал 24+10 в 30 играх сезона

Лионель Месси сделал две голевые передачи в матче против клуба из Мексики.

«Интер Майами » победил «Атлас » (2:1) в первом матче группового этапа Кубка лиг.

Нападающий американского клуба Лионель Месси отметился двумя результативными передачами в этой игре.

На 58-й минуте аргентинец помог отличиться Теласко Сеговии , а на шестой компенсированной минуте ко второму тайму сделал передачу на пустые ворота, которые поразил Марсело Вейгандт.

В нынешнем сезоне Месси забил 24 голов и сделал 10 передач в 30 матчах с учетом всех турниров (МЛС , Кубок КОНКАКАФ, клубный чемпионат мира и Кубок лиг).