Месси сделал 2 передачи в матче Кубка лиг против «Атласа». Форвард «Интер Майами» набрал 24+10 в 30 играх сезона
Лионель Месси сделал две голевые передачи в матче против клуба из Мексики.
«Интер Майами» победил «Атлас» (2:1) в первом матче группового этапа Кубка лиг.
Нападающий американского клуба Лионель Месси отметился двумя результативными передачами в этой игре.
На 58-й минуте аргентинец помог отличиться Теласко Сеговии, а на шестой компенсированной минуте ко второму тайму сделал передачу на пустые ворота, которые поразил Марсело Вейгандт.
В нынешнем сезоне Месси забил 24 голов и сделал 10 передач в 30 матчах с учетом всех турниров (МЛС, Кубок КОНКАКАФ, клубный чемпионат мира и Кубок лиг).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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