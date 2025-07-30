40 пакетов овсянки, 100 яиц, 20 литров молока и стол получил в награду хавбек «Брюне» Квигстад, признанный лучшим в матче с «Викингом»
Очередной футболист «Брюне» получил продукты питания после удачного выступления.
По итогам встречи с «Викингом» (1:3) в чемпионате Норвегии лучшим игроком команды был признан отметившийся голом 21-летний полузащитник Лассе Квигстад.
В качестве награды ему преподнесли 40 пакетов овсянки, 100 яиц и 20 литров молока, а также стол, на котором все эти призы были выставлены.
Фото: instagram.com/brynefotball
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «Брюне»
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