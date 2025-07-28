«Спартак» согласовал трансфер хавбека «Бешикташа» Жедсона (Серджан Дикме)

«Спартак» договорился о переходе хавбека «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.

Об этом сообщает турецкий журналист Серджан Дикме.

– Правда ли, что клубы договорились о переходе Жедсона?

– Да, это так, – сказал Дикме.

В начале июня сообщалось , что «Зенит» и «Спартак » предлагали по 25 млн евро за 26-летнего португальца, тогда как «Бешикташ » хотел 30 млн.

В 34 матчах прошлого чемпионата Турции на счету Жедсона 7 голов. Его подробная статистика – здесь .