«Спартак» согласовал трансфер хавбека «Бешикташа» Жедсона (Серджан Дикме)
«Спартак» договорился о переходе хавбека «Бешикташа» Жедсона Фернандеша.
Об этом сообщает турецкий журналист Серджан Дикме.
– Правда ли, что клубы договорились о переходе Жедсона?
– Да, это так, – сказал Дикме.
В начале июня сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» предлагали по 25 млн евро за 26-летнего португальца, тогда как «Бешикташ» хотел 30 млн.
В 34 матчах прошлого чемпионата Турции на счету Жедсона 7 голов. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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