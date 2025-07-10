«Бешикташ» о переговорах со «Спартаком» по Жедсону: «Абсолютная ложь. Призываем наших болельщиков игнорировать подобные сообщения»
«Бешикташ» опроверг переговоры со «Спартаком» по Жедсону Фернандешу.
Ранее Hurriyet написал, что «Зенит» и «Спартак» предложили 25 миллионов евро за португальского полузащитника.
«Сообщения в печатных и электронных СМИ о том, что наш клуб и московский «Спартак» начали переговоры о переходе нашего игрока Жедсона Фернандеша, являются абсолютной ложью.
Мы призываем наших болельщиков быть осторожными и игнорировать подобные ложные сообщения», – говорится в заявлении турецкого клуба.
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Кто-то другой
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Никто
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Бешикташа»
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