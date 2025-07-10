«Бешикташ» о переговорах со «Спартаком» по Жедсону: «Абсолютная ложь. Призываем наших болельщиков игнорировать подобные сообщения»

«Бешикташ» опроверг переговоры со «Спартаком» по Жедсону Фернандешу.

Ранее Hurriyet написал , что «Зенит» и «Спартак» предложили 25 миллионов евро за португальского полузащитника.

«Сообщения в печатных и электронных СМИ о том, что наш клуб и московский «Спартак » начали переговоры о переходе нашего игрока Жедсона Фернандеша , являются абсолютной ложью.

Мы призываем наших болельщиков быть осторожными и игнорировать подобные ложные сообщения», – говорится в заявлении турецкого клуба.