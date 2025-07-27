Тренер «Ахмата» Сторожук об 1:2 с ЦСКА: «Игра шла удачно, забили, а дальше – затмение за минуту. Есть законы в футболе, когда нельзя обыгрывать перед своей штрафной»

Александр Сторожук высказался о поражении от ЦСКА (1:2).

Армейцы одержали волевую победу в матче 2-го тура Мир РПЛ , забив на 45+2-й и 45+3-й минутах. Дубль оформил Данил Круговой.

«Сложный матч, к которому готовились, настраивались. Не смогли выдержать темп и скорости, ЦСКА лучше нас готов на данный момент. Мы, по сути, только начинаем подготовку.

Игра складывалась более чем удачно, сумели забить. А дальше – затмение за минуту. Есть законы в футболе, когда в тех или иных ситуациях нельзя обыгрывать перед своей штрафной площадью. Сегодня эти законы сработали против нас», – сказал главный тренер «Ахмата ».