«Ахмат» проиграл оба матча сезона РПЛ – «Рубину» и ЦСКА
«Ахмат» проиграл оба матча в чемпионате России.
Сегодня грозненцы в гостях уступили ЦСКА (1:2) во 2-м туре Мир РПЛ.
В предыдущем туре команда Александра Сторожука дома проиграла «Рубину» (0:2).
В 3-м туре Мир РПЛ «Ахмат» 3 августа сыграет на выезде с «Динамо» Махачкала. Перед этим команда встретится с «Зенитом» в рамках Фонбет Кубка России. Матч состоится 30 июля.
Клуб из Грозного занимает 14-е место, не имея очков.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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