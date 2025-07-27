«Ахмат» проиграл оба матча сезона РПЛ – «Рубину» и ЦСКА

«Ахмат» проиграл оба матча в чемпионате России.

Сегодня грозненцы в гостях уступили ЦСКА (1:2) во 2-м туре Мир РПЛ .

В предыдущем туре команда Александра Сторожука дома проиграла «Рубину » (0:2).

В 3-м туре Мир РПЛ «Ахмат» 3 августа сыграет на выезде с «Динамо» Махачкала. Перед этим команда встретится с «Зенитом » в рамках Фонбет Кубка России. Матч состоится 30 июля.

Клуб из Грозного занимает 14-е место, не имея очков.