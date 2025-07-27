Челестини о ЦСКА: «Не хватает игроков в защите, полузащите. Нам нужна «шестерка». Нам нужен игрок в атакующую линию»

Фабио Челестини рассчитывает на усиление состава ЦСКА.

«У нас 17-18 игроков. В защите у нас не хватает игроков, в полузащите тоже не хватает. Нам нужна «шестерка». Нам нужен игрок в атакующую линию.

Но клуб работает над усилением», – сказал главный тренер ЦСКА .