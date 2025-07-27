Челестини о ЦСКА: «Не хватает игроков в защите, полузащите. Нам нужна «шестерка». Нам нужен игрок в атакующую линию»
Фабио Челестини рассчитывает на усиление состава ЦСКА.
«У нас 17-18 игроков. В защите у нас не хватает игроков, в полузащите тоже не хватает. Нам нужна «шестерка». Нам нужен игрок в атакующую линию.
Но клуб работает над усилением», – сказал главный тренер ЦСКА.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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