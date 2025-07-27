Фабио Челестини: «Дважды ходили в Большой театр с супругой – это было прекрасно. Учусь понимать оперу»
Фабио Челестини приобщается к оперному искусству.
С супругой уже дважды ходили в Большой театр. Это было прекрасно. Я учусь понимать и принимать оперу. Мне понравилось.
Жена меня вытащила, поэтому я проникаюсь», – сказал главный тренер ЦСКА.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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