Фабио Челестини: «Меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем. Ощущаю себя гражданином мира»
Фабио Челестини высказался о своей национальности.
Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев назвал главного тренера ЦСКА итальянцем: «Челестини – и-таль-я-нец! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».
«Мои родители итальянцы, но родился я в Швейцарии. Поэтому меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем. Я ощущаю себя гражданином мира», – сказал Челестини.
Черданцев, назвавший Челестини итальянцем: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии»
Кого в АПЛ уволят первым?26356 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости