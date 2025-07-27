Фабио Челестини: «Меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем. Ощущаю себя гражданином мира»

Фабио Челестини высказался о своей национальности.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев назвал главного тренера ЦСКА итальянцем: «Челестини – и-таль-я-нец! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».

«Мои родители итальянцы, но родился я в Швейцарии. Поэтому меня грамотно называть и итальянцем, и швейцарцем. Я ощущаю себя гражданином мира», – сказал Челестини.

Черданцев, назвавший Челестини итальянцем: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский – государственный язык Швейцарии»