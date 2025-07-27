«Зенит» – самый популярный. Это лучший клуб, у него больше трофеев, лучшие фанаты в России». Мейра о петербуржцах
Фернанду Мейра считает, что «Зенит» популярнее «Спартака».
«У меня даже нет сомнений, что самый популярный клуб – «Зенит».
И это так по всем фронтам: это лучший клуб, у «Зенита» больше трофеев, плюс лучшие фанаты в России», – сказал бывший защитник петербуржцев.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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