«Зенит» – самый популярный. Это лучший клуб, у него больше трофеев, лучшие фанаты в России». Мейра о петербуржцах

Фернанду Мейра считает, что «Зенит» популярнее «Спартака».

«У меня даже нет сомнений, что самый популярный клуб – «Зенит ».

И это так по всем фронтам: это лучший клуб, у «Зенита» больше трофеев, плюс лучшие фанаты в России», – сказал бывший защитник петербуржцев.