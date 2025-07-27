Хавбек «Ростова» Миронов назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство: «С махачкалинским «Динамо» они не просто так забили 5 мячей, хоть 4 и отменили»
Алексей Миронов назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство.
Ранее красно-белые проиграли 0:3 «Балтике».
– Кто главный претендент на победу в РПЛ?
– Мы разговаривали об этом между собой, много команд усилилось. Не только «Зенит» покупает игроков, но и «Локо» с «Динамо».
«Спартак» – в очень хорошей форме, хоть и проиграл «Балтике». «Спартак» есть «Спартак». С махачкалинским «Динамо» они не просто так забили пять мячей, хоть четыре и отменили. Если выбирать главного претендента на чемпионство, назову «Спартак», – сказал хавбек «Ростова».
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Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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