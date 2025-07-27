Хавбек «Ростова» Миронов назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство: «С махачкалинским «Динамо» они не просто так забили 5 мячей, хоть 4 и отменили»

Алексей Миронов назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство.

Ранее красно-белые проиграли 0:3 «Балтике».

– Кто главный претендент на победу в РПЛ?

– Мы разговаривали об этом между собой, много команд усилилось. Не только «Зенит » покупает игроков, но и «Локо » с «Динамо».

«Спартак » – в очень хорошей форме, хоть и проиграл «Балтике». «Спартак» есть «Спартак». С махачкалинским «Динамо » они не просто так забили пять мячей, хоть четыре и отменили. Если выбирать главного претендента на чемпионство, назову «Спартак», – сказал хавбек «Ростова».