Филатов об отказе Пиняева ЦСКА: «Почему он должен уходить из «Локо»? Две равные команды. При чем здесь выигранный Кубок, елки-палки? Если и уходить, то за рубеж»

Валерий Филатов объяснил, почему Сергей Пиняев отказался переходить в ЦСКА.

– Давайте поставим на весы ЦСКА и «Локомотив ». Почему Пиняев должен туда уходить? Я считаю, что на данный момент это совершенно равные команды: по силе, возможностям, игрокам. По тренерам не могу судить.

Единственная причина, по которой он мог бы уйти, – материальная часть. Я не знаю, какие условия предлагает ЦСКА. Но что может Сергею прельстить там?

– ЦСКА выигрывал Кубок России.

– При чем здесь Кубок России, елки-палки? Кубок России и Кубок России. И где гарантии, что он там заиграет лучше, чем у нас, правильно? Никто не может дать гарантии. Совершенно другая команда, другие условия, общение другое.

Он здесь вырос. Уже, можно сказать, коренной парень. Если и уходить, то за рубеж или в команду, которая предложит сумасшедшие материальные условия. Я считаю, что и у нас здесь у него неплохие условия. Или уходить к тренеру, который очень сильно его уважает, поможет улучшить мастерство.

Так что не вижу причин для ухода. Я считаю, что Сергей поступил правильно. От добра добра не ищут, – сказал член совета директоров «Локомотива».