Орещук о «Динамо»: «Задача Карпина – выиграть чемпионат или Кубок. Тренер сборной все-таки, самый лучший в России. Он с зимы строит команду под себя»

Роман Орещук считает, что Валерий Карпин должен построить чемпионское «Динамо».

– Карпин еще не успел донести свои идеи до команды. «Динамо» должно набирать форму, собраны футболисты для решения серьезных задач.

Задача Валерия Георгиевича – выиграть чемпионат или Кубок . Тренер сборной все-таки. Самый лучший тренер в России.

– Нынешнему «Динамо» нужны вливания в состав?

– Уже взяли топового центрального защитника Осипенко , игрока национальной сборной. Глебова под Карпина купили, вливания большие. Валерий Георгиевич с зимы строит команду под себя.

Думаю, что сейчас еще парочку футболистов приобретут, и уже можно смело говорить, что это команда Карпина . И потом требовать решения поставленных задач, – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Орещук .