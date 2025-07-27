  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орещук о «Динамо»: «Задача Карпина – выиграть чемпионат или Кубок. Тренер сборной все-таки, самый лучший в России. Он с зимы строит команду под себя»
16

Орещук о «Динамо»: «Задача Карпина – выиграть чемпионат или Кубок. Тренер сборной все-таки, самый лучший в России. Он с зимы строит команду под себя»

Роман Орещук считает, что Валерий Карпин должен построить чемпионское «Динамо».

– Карпин еще не успел донести свои идеи до команды. «Динамо» должно набирать форму, собраны футболисты для решения серьезных задач.

Задача Валерия Георгиевича – выиграть чемпионат или Кубок. Тренер сборной все-таки. Самый лучший тренер в России.

– Нынешнему «Динамо» нужны вливания в состав?

– Уже взяли топового центрального защитника Осипенко, игрока национальной сборной. Глебова под Карпина купили, вливания большие. Валерий Георгиевич с зимы строит команду под себя.

Думаю, что сейчас еще парочку футболистов приобретут, и уже можно смело говорить, что это команда Карпина. И потом требовать решения поставленных задач, – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Орещук.

Кого в АПЛ уволят первым?26351 голос
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoРоман Орещук
logoДанил Глебов
logoМаксим Осипенко
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игнатьев о «Динамо»: «Команда пока в аморфном состоянии, игра поблекла. Карпин привносит свое видение, нужно время. Всегда нужны Месси, Роналду, а есть ли на них деньги?»
1027 июля, 09:04
Стример Мэддисон о «Динамо»: «Верю, что Карпин приведет эту помойку к чемпионству. Буду смотреть на стриме все матчи»
1727 июля, 08:23Игры
Карпин о том, что Альба назвал его лучшим тренером: «Мне по барабану. Если он так считает, то окей»
1626 июля, 17:45
Максим Осипенко: «Хочу помочь «Динамо» выиграть чемпионат и Кубок. Когда в такой большой клуб приходит Карпин, сильные футболисты, болельщики вправе требовать результата»
2125 июля, 14:52
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
910 минут назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
212 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
923 минуты назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
1626 минут назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
4236 минут назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99645 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
11сегодня, 18:15
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
33сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
42сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
26сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
8сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
13 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
746 минут назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото