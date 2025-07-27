Орещук о «Динамо»: «Задача Карпина – выиграть чемпионат или Кубок. Тренер сборной все-таки, самый лучший в России. Он с зимы строит команду под себя»
Роман Орещук считает, что Валерий Карпин должен построить чемпионское «Динамо».
– Карпин еще не успел донести свои идеи до команды. «Динамо» должно набирать форму, собраны футболисты для решения серьезных задач.
Задача Валерия Георгиевича – выиграть чемпионат или Кубок. Тренер сборной все-таки. Самый лучший тренер в России.
– Нынешнему «Динамо» нужны вливания в состав?
– Уже взяли топового центрального защитника Осипенко, игрока национальной сборной. Глебова под Карпина купили, вливания большие. Валерий Георгиевич с зимы строит команду под себя.
Думаю, что сейчас еще парочку футболистов приобретут, и уже можно смело говорить, что это команда Карпина. И потом требовать решения поставленных задач, – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Орещук.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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