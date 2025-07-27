Игнатьев о «Динамо»: «Команда пока в аморфном состоянии, игра поблекла. Карпин привносит свое видение, нужно время. Всегда нужны Месси, Роналду, а есть ли на них деньги?»

Борис Игнатьев неоднозначно оценил нынешнее состояние «Динамо».

Вчера бело-голубые дома победили «Ростов » (1:0) в матче 2-го тура Мир РПЛ .

– Игра была с преимуществом динамовцев. Но при этом чего-то в законченном виде увидеть не удалось. «Динамо» пока находится в таком аморфном состоянии. Изменился состав, пришло много новых футболистов, идет адаптация к новому тренеру.

Карпин привносит свое видение, цельную игру выстраивает по-своему. В футболе очень часто думают, что поменяют тренера – и все изменится, но происходят вот такие метаморфозы. Я не говорю, что какие-то вещи, которые Карпин привносит, непонятны, но, с другой стороны, на это понимание нужно какое-то время.

– Почему сейчас очень блеклая игра у многих лидеров «Динамо»?

– Причины, наверное, в отношении к себе – это первое. Второе – психологическая ломка игрового состояния. Здесь я уцепился, это мое игровое кредо, я все делаю правильно, и вдруг кто-то говорит мне, что надо что-то ломать.

На эти два момента Валерию Георгиевичу надо будет обратить внимание. Ближайшие игры покажут, кто больше виновен в том, что игра несколько поблекла.

– Нынешнему «Динамо» нужны вливания в состав?

– В целом достойная команда. Нужны вливания, чтобы пустить, «свежую кровь». Другое дело, что всегда нужны Месси , Роналду . А есть ли на них деньги?

Сергеев – один из лучших форвардов страны, игрок сборной, много забивал, неоднократный чемпион с «Зенитом». Пока он на слуху в нашем футболе. Два фланговых нападающих – одни из лучших в России, – сказал экс-тренер «Динамо» и сборной России Игнатьев.