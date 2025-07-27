Мостовой о словах Морено после 0:4: «Мне бы тоже было стыдно, я ужаснулся от счета. Может, это «Сочи» наказывают за то, как они вышли в РПЛ?»

Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

После домашнего поражения 0:4 от «Акрона» главный тренер «Сочи » заявил, что отдаст половину месячной зарплаты и сказал игроком поступить также.

«Слова Морено про зарплату можно воспринимать по-разному. Он может отдать половину, а может – нет.

Конечно, ему стыдно! Мне бы тоже было стыдно, когда на 11-й минуте увидел 0:2. В команде есть ребята, кто играл в РПЛ. Так что я ужаснулся от счета.

Вопрос к клубу, что происходит. Может, это их наказывают за то, как они вышли в РПЛ ? Но это мы вынесем за скобки. Хотя по составу бы не сказал, что команда должна проигрывать», – сказал экс-полузащитник «Спартака» Мостовой .

Морено о 0:4 от «Акрона»: «Стыдно и позорно. Я отдам половину месячной зарплаты – не знаю, как поступят игроки. Мы не заслуживаем таких денег»